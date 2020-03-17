رجائى عطية يكشف تفاصيل أشرس معركة انتخابية فى «المحامين» مع محمد الباز فى 90 دقيقة.. الليلة

يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية، المحامي الكبير رجائي عطية نقيب المحامين الجديد في أول حوار تليفزيوني، عقب انتخابات نقابة المحامين التي تمت خلال الساعات الماضية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.ويكشف المحامى الكبير رجائى عطية تفاصيل أشرس معركة انتخابية على مقعد نقيب المحامين في تاريخ النقابة، وكيف استطاع الفوز بالمنصب من المحامى الكبير سامح عاشور وكواليس الساعات الأخيرة قبل إعلان نتائج الانتخابات وكيف نجح في حشد المحامين على صناديق الاقتراع.ويتحدث المحامى الكبير رجائى عطية، عن خطته القادمة لدعم المحامين وقضاياهم وأهم القرارات التي سيصدرها عقب فوزه وأهم القوانين والقضايا التي يعمل عليها الفترة المقبلة.كما يكشف الإعلامى محمد الباز خلال حلقة اليوم عن العديد من القضايا والمفاجآت حول أزمة كورونا وكيف تتعامل معها مصر ودول العالم، وكذلك تفاصيل تعامل الأجهزة الحكومية المختلفة مع الفيروس الذي أصبح وباء يهدد العالم كله.