«اكتشف عملها بملهى ليلي».. تفاصيل قتل عامل لابنته في كرداسة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة في مقتل فتاة على يد والدها بمنطقة كرداسة.وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد بمحاولة شخص دفن جثة فتاة دون إصدار تصاريح الدفن الخاصة بها بمنطقة كرداسة.التحريات الأولية كشفت عن أن الجثة لفتاة مبلغ باختفائها من أوائل العام، وغير مثبت عودتها، وأن والدها وراء مصرعها.كما شرحت التحريات التفاصيل الكاملة، حيث تبين أن الفتاة بالغة من العمر 18 عامًا، واختفت من المنزل لمدة شهر، وعقب عودتها علم والدها بأنها كانت تعمل في الملاهي الليلية، فقرر الانتقام منها.وتبين من التحريات أن الأب قام باحتجاز الفتاة مقيدة داخل غرفة بالمنزل دون طعام لمدة 15 يومًا حتى لقيت مصرعها، فقرر تكفينها ودفنها دون إصدار تصاريح هروبًا من المساءلة القانونية.تحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.