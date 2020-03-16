متحدث «الوزراء»: مخزون بعض السلع يكفى 20 شهرًا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء كانت له رسائل مهمة للمواطنين، حيث رجاهم بالتزام البيوت خلال فترة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين لتفادي نقل الفيروسات ولا يتحايلوا على القرار بالتواجد فى أماكن مغلقة، كما أنه لا داعي للتكالب على شراء السلع الغذائية ولا داعي للفزع؛ لأن لدينا مخزون من السلع يكفى لعدة أشهر قادمة والمخزون الموجود حاليا ربما لم يتواجد فى تاريخ مصر مثله.وأضاف سعد خلال مداخلة تلفزيونية أن بعض السلع المخزون يكفي فيها لعشرين شهرا قادمة، ولا مبرر لتخزين المواطنين للسلع.وأوضح أنه خلال فترة الأسبوعين سيتم تقييم الأمور وكذلك فيما يتعلق بقرار تعليق الطيران، ووصف تقرير الجارديان بأنه ليس شائعات لكنه ينتمي لفئة الخيال العلمي.