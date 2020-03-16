صلاح فضل: الخلافة العثمانية كانت بلاًء على العالم الإسلامى

قال الكاتب والأديب صلاح فضل، إن الخلافة العثمانية طمرت ما في الإسلام من عناصر علمية ومعرفية وفنية وجمالية، موضحا أن هذه المرحلة استغرقت 500 سنة وهو ما أثر في تاريخ الإسلام بشكل كبير.وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الجيش التركي في وقت الخلافة العثمانية كان مثل قشرة البيضة يحاول حماية الدولة، وعندما انكسر ظهر تخلف هذه الدولة علميا وثقافيا وفنيا، مشيرا إلى أن الخلافة العثمانية كانت بلاء للعالم الإسلامي، فهي ساهمت في تدهور الحركة العليمة والفنية في العراق والأندلس.وتابع: أن ثاني بلاء أبتليت به الأمة هو الإسلام السياسي الذي بدأ في القرن العشرين، وكان على راسهم جماعة الإخوان.