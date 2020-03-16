رسلان: قطع المياه بسبب عكارة النيل

قال ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، إن أى قرار بخصوص احتمالات انقطاع المياه يتم الإبلاغ عنه عبر وسائل الإعلام، مشيرا إلى استمرار العمل حتى الآن لنزح مياه الأمطار التى هطلت على البلاد منذ الخميس الماضى.وأضاف فى مداخلة تلفزيونية أن السيول التى تكونت فى مناطق صحراوية وجبلية اندفعت نحول النيل حاملة معها الرمال الناعمة وهو ما تسبب فى عكارة لون مياه النيل بسبب كمية الرمال التى علقت فى المياه.وتابع: "محطات المياه مصممة بقدرة معينة لمعالجة العكارة ومع زيادة عكارة المياه فوق امكانيات محطات المياه اضطررنا لتوقيف المحطات لمدة 6 ساعات وأعلنا ذلك، لكن كان هناك المزيد من العكارة وهو ما اضطرنا إلى توقيف عمل المحطات وانقطعت المياه مرة أخرى وعادت المياه لكثير من الأماكن وإن كانت لا تزال مقطوعة فى أخرى".