وزير الطيران يفسِّر قرار «تعليق الرحلات»

قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إنَّ قرار تعليق الطيران من 19 حتى 31 مارس يكلِّف الدولة 2 مليار وربع المليار جنيه، ولكن تمَّ اتخاذ القرار حفاظًا على سلامة المواطنين، وأخذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأضاف «عنبة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، الذي يقدِّمه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، أنَّ السياح الأجانب باستطاعتهم استكمال رحلتهم في مصر، والعودة وفقًا للمواعيد المحددة حتى بعد يوم 19 مارس، لكن تعليق الطيران معناه عدم استقبال أي رحلات جديدة من الخارج، أو خروج رحلات جديدة من مصر.ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات لاستقبال أي مصريين يريدون العودة إلى مصر خلال الفترة من اليوم وحتى 19 مارس.