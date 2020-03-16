الديهى: الحكومة تحاول تقليل الكثافات لمحاصرة كورونا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكومة المصرية تراقب عن كثب ما يحدث فى العالم من انتشار لكورونا والدول التى يوجد بها الفيروس، مشيرًا إلى أنه ربما مصر خارج الدول الموبوءة لكن يوجد بها بعض الحالات.وأضاف ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن"، أن مصر اتخذت عددا من القرارات والإجراءات فى هذا الإطار كان أولها منع الفعاليات بأنواعها من مؤتمرات وندوات، ثم اتخذت قرارا آخر وهو تعليق الدراسة فى اتجاه نحو محاصرة الفيروس وكإجراء استباقي.وتابع الديهي: أن الفكرة الأساسية حول كل القرارات الحكومية تتمحور حول منع الازدحام وتقليل الكثافات، لافتا إلى أن الدولة خلال هذه الفترة تقوم بإجراءات عصيبة وصعبة وتعلم أن لها تداعيات اقتصادية مخيفة؛ لكن صحة الإنسان وحياته على جدول أولويات الحكومة.