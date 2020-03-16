حبس عاطل وسيدة لحيازة حشيش وهيروين ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس عاطل وسيدة لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهما مواد مخدرة بمدينة بدر.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "يوسف. م" 30 سنة، عاطل، و"مروة. س" 28 سنة، عثر بداخل سيارة على حقيبة يقودها المتهم الأول بها على 67 قطعة حشيش، 120 كيس هيروين بودرة، وأنكر المتهمان امتلاك المضبوطات.كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط حقيبة بها مواد مخدرة داخل سيارة أجرة يقودها المتهم الأول، وبسؤالهما أنكرا امتلاكهما الحقيبة والمضبوطات، وتم اقتيادهما لقسم شرطة بدر، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.