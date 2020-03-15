غلق 15 مركزا للدروس الخصوصية في قنا

أغلقت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأحد، 15 مركزًا للدروس الخصوصية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذا لقرار الحكومة للحد من انتشار الكورونا.وأسفرت الحملة التي شارك فيها قوات الأمن، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقنا، عن إغلاق 15 مركز من مراكز الدروس الخصوصية وتشميعها منها 3 في مركزي قنا ونجع حمادي ومركزين فى قوص وقفط، ومركز واحد في الوحدات المحلية لمراكز دشنا وفرشوط وأبو تشت ونقاده والوقف.يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.