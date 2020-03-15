وزيرة الهجرة تناشد المواطنين التوقيع على وثيقة «حق المصريين في مياه النيل»

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، التحية إلى الجالية المصرية في نيويورك لمساندتها حقوق مصر المائية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض.وناشدت مكرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، المواطنين التوقيع على وثيقة "حق المصريين في مياه النيل" لإيصال أصوات المصريين إلى الخارج.وأضافت: "أتمنى الحصول على مليون توقيع كي ترى الإدارة الأمريكية أن الإرادة الشعبية المصرية تسير مع الاتجاه الرسمي للدولة"، ولفتت إلى أن إثيوبيا في أغسطس وقعت على وثيقة وبلغ عدد الموقعين 69 ألف إثيوبي.وأكدت أن هذه التوقيعات تأخذها الإدارة الأمريكية بعين الاعتبار.وتابعت: "الجالية المصرية في الولايات المتحدة صممت على تنظيم الوقفة رغم إعلان أمريكا الطوارئ لمواجهة كورونا".