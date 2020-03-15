بسبب الشائعات.. الباز يدعو المصريين لمقاطعة الإعلام المعادى للدولة

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المصريين إلى مقاطعة جميع وسائل الإعلام المعادية لمصر، نظرًا لنشرها شائعات كثيرة عن مصر وآخرها شائعة حظر التجول في مصر، يوم الثلاثاء القادم.وأكد الباز خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن بعض وسائل الإعلام وقعت في خطأ كبير بالانسياق وراء الشائعات الخاصة بالحظر، بعد انتشار تسجيل صوتي لأحد المواطنين يروج الشائعات حول حظر التجول في الشوارع، وهو ما نفته الحكومة.وأكد الباز أن التجار الذين يستغلون الوضع برفع أسعار السلع يجب محاسبتهم بشكل فوري، وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك ليكونوا عبرة للجميع.