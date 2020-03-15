البنك المركزي يكشف أهداف مبادرة «رواد النيل»

قالت نرمين الطاهري، وكيل محافظ البنك المركزي، إن البنك أطلق مبادرة "رواد النيل"، وهدفها زيادة عدد مراكز تطوير الأعمال إلى 100 مركز منتشر في كل أنحاء الجمهورية.وأوضحت الطاهري خلال لقائها ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن حجم تمويل المحفظة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال، قُدر بنحو 150 مليار جنيه.وأشارت إلى أن مبادرة "رواد النيل"، تهدف لمضاعفة حجم الاستفادة لرواد الأعمال، من حيث تقديم دعم مالي وغير مالي، بمعنى مساعدة المتقدمين بمشروعاتهم للحصول على قروض، في تكوين فكرته وتحضير الأوراق للحصول على التمويل بشكل أسرع، وتعريفهم أهم شركات التصدير والاستيراد، ومساعدة رواد الأعمال في النجاح.وأكدت أنه من ضمن أهداف المباردة توظيف أفضل وأمثل لطاقات الشباب وإعطائهم دفعة ليكونوا رواد أعمال، وكذلك خلق عمالة وإحلال للواردات وتعظيم الصناعة المصرية وزيادة الصادرات في الخارج، لذلك المباردة تعمل على تطوير القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي في الأساس، لأنه سينتج عنه تحول للاقتصاد المصري.