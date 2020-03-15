قيادى إخوانى يفضح إعلاميى التنظيم الإرهاب: «عايشين فى الفلل»

عرض برنامج "الكبسولة" مقطع فيديو مسجل للإرهابي ياسر العمدة، يفضح خلاله قيادات الجماعة الإرهابية في تركيا ويرصد رفاهيتهم المفرطة في مقابل المآسي التى يعيش فيها بقية عناصر التنظيم في تركيا.وهاجم الإرهابي ياسر العمدة خلال الفيديو الذي أذاعه البرنامج على فضائية "إكسترا نيوز"، والذي تقدمه الإعلامية أماني الخياط، التنظيم قائلًا: "أنتم هنا قاعدين في فلل بالملايين وحمامات سباحة وعربيات بالآلاف وشركات وبيزنس، وبقول لأردوغان إنه اعتبرنا مهاجرين وهو وحكومته وشعبه".