وزير المالية يكشف عن تفاصيل زيادة أجور الموظفين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن زيادة الأجور تتمثل في العلاوة الدورية السنوية بمقدار 7% على الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير الخاضعين للكادر بنسبة 12% بحد أدنى 75 جنيهًا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المُذاع على فضائية "Ten" أنه بداية من الدرجة الوظيفية السادسة والخامسة والرابعة فإن الحد الأدنى للزيادة 150 جنيهًا، والدرجة الثالثة تكون الزيادة المقررة 200 جنيه، والدرجة الثانية 250 والدرجة الأولى 300 جنيه، والمدير العام 325 جنيهًا.وتابع: "نستهدف الطبقة المتوسطة، كما تم تخفيض الضرائب ورفع حد الإعفاء الشخصي والعائلي من 15 ألفًا إلى 22 ألف جنيه، وهذا معفٍ تمامًا من الضرائب".واستكمل: "أدخلنا شرائح اجتماعية حيث جعلنا الشرائح الأولى بدل 10% أصبحت 2 ونصف في المائة، وهذا يعطي خصمًا ضريبيًا".واستطرد: "لدينا توجيه بتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين فحافظنا على ما كنا نمنحه وأفضل بالإضافة إلى تحسين أوضاع الطبقة المتوسطة".وفيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط، وباعتبارنا دولة مستوردة للبترول، أكد أن مصر ستستفيد من انخفاض الأسعار، لكن كل شيء له جانب إيجابي وسلبي، حيث إن لدينا عمالة كبيرة في الخليج وأسعار البترول من العوامل المرتبطة بالإنفاق والنمو، وعندما تنخفض أسعار البترول فإنه تصبح أمام التجارة العالمية بدائل أرخص من العبور بقناة السويس وهذا يؤثر عليها، مشيرًا إلى أن سعر البترول الحالي مفيد للموازنة لكنه يؤثر على جوانب أخرى، وانخفاض سعر البترول لأقل من 55 دولار فإنه يؤثر سلبًا على جوانب أخرى.