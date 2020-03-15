غرفة عمليات لإدارة أزمة فيروس كورونا بجامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، تجهيز غرفة عمليات لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع جميع الجهات المختصة، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، بشأن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بالجامعات المصرية، وتطبيق تكنولوجيا التعليم عن بُعد. وأكد رئيس الجامعة على تفعيل آلية بث وتوصيل المحاضرات، والتعلم عن بُعد، بما يتماشى مع اقتصاديات تكنولوجيا التعليم، من خلال تفعيل حزمة من المنصات الإلكترونية، برامج عقد المؤتمرات، أدوات الويب، ومنظومة التقويم الإلكتروني. وأشار رئيس الجامعة إلى أن العمداء وجميع أعضاء هيئة التدريس في حالة استنفار كامل من أجل رفع المواد العلمية والتأكد من سهولة الوصول إليها من الطلاب وإزالة أية معوقات في هذا الاتجاه والعمل على تحقيق الهدف استثمار هذه الفترة في تقييم كافة المرافق الجامعية وتطبيق المعايير الطبية المتبعة في ذلك. وتابع الدكتور مصطفى إبراهيم، وخبير تصميم المقررات الإلكترونية، أن الجامعة طبقت تجربة التعلم الإلكتروني الكامل من خلال تدريس عدد من المحاضرات لطلاب الفرقة الثانية بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، مضيفًا أنه تم تفعيل المحاضرة عن طريق "جوجل كلاس روم"، كبديل للفصل الدراسي.