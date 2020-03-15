رمضان عبدالمعز: إذا أراد الله بعباده خيرًا ابتلاهم

قال الداعية رمضان عبد المعز، إننا نسأل الله أن يرزقنا الحكمة؛ حتى نصل لبعض الحكم الإلهية، لكن الله أعلم بمراده:"وما كان الله ليطلعكم على الغيب"، ولمعرفة الحكمة من ابتلاء الله للعباد نجد ذلك في القرآن والسنة.أضاف عبدالمُعز، في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الله إذا أراد بعبد خيرًا سقاه من دواء الابتلاء والمحن، وكل على قدر حاله حيث إن أشد الناس ابتلاءً الأنبياء، ثم الذين دونهم وهكذا.وتابع الداعية الإسلامي: أن الابتلاء من الله يهذّب العبد وينقّيه ويصفّيه، حتى إذا نقّاه وصفّاه أهّله لأشرف مراتب الدّنيا وهي العبودية، حيث نتضرع إلى الله ونستغفره ونتوسل إليه، وأن حكم الله كله عدل.