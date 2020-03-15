«الأعلى للقضاء» يعلق العمل بمحاكم النقض 15 يومًا

أصدر المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة القضاء قرارًا بتأجيل جلسات محكمة النقض المدنية والجنائية لمدة أسبوعين ابتداءً من الغد على أن يستمر العمل بالمحكمة فيما عدا ذلك، تماشيًا مع توجيهات الدولة والقيادة السياسية.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا أمس بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين لمنع التجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.