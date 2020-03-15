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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شلل مرورى أعلى كوبرى فيصل بسبب تعطل سيارة

الأحد 15/مارس/2020 - 11:44 ص
شلل مروري
شلل مروري
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شهد كوبرى فيصل شللا مروريا بسبب زيادة الأحمال في شارع فيصل، بالإضافة لتعطل سيارة ملاكى أعلى الكوبرى، اليوم، مما أدى إلى زيادة الكثافة المرورية في الاتجاه أمام القادم من شارع فيصل إلى ميدان الجيزة ومنزل شارع السودان.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها، وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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