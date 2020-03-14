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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف حقيقة رفض طاقم التمريض العمل بسبب «كورونا»

السبت 14/مارس/2020 - 09:39 م
كورونا
كورونا
محمود عرفات
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كشف الدكتور محمود خليل مدير مستشفى حميات إمبابة، تفاصيل إصابة ممرضة بالمستشفى بفيروس كورونا، وحقيقة فيديو رفض طاقم التمريض العمل بسبب كورونا. وقال خليل، في مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، مع الدكتور محمد الباز، إن مستشفى حميات إمبابة مقامة على مساحة 15.5 نصف فدان، تخدم كل ما يتعلق بالأمراض المعدية كالالتهاب السحائي، والإيدز وغيره، وتعتبر خط الدفاع الأول لمصر كلها في مواجهة الأمراض المعدية. وتابع أن المستشفى تستقبل يوميا ما يقرب من 1500 مريض، ومجهزة بـ 400 سرير، مشيرا إلى أن المستشفى قوتها 700 موظف بين طاقم طبي وإداريين وتمريض، منهم 168 ممرضة وجميعهم حاليا على رأس العمل. وتابع أن الفيديو المنتشر لممرضات يرفضن العمل في استقبال حالات الاشتباه بكورونا، جاء بعدما ثبت إصابة ممرضة بالمستشفى بالفيروس، وكانت زميلتهن حاملة للمرض ولم تظهر عليها الأعراض، موضحا أنه تم نقل الممرضة لمستشفى الحجر لتلقي العلاج، وحالتها حاليا جيدة. واستطرد أن بعض الممرضات من طاقم التمريض تعاطفن مع زمليتهن بعد إصابتها، والبعض الآخر حول هذا التعاطف إلى هجوم ضد إدارة المستشفى وسجلن هذا الفيديو.

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