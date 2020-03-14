مستقبل وطن: شكلنا غرفة عمليات لمواجهة الطقس السيئ بالمحافظات

قال عمرو عماد، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب شكل غرفة عمليات في كل مقرات المحافظات لمواجهة أي كوارث أو تجمعات للمياه.وأضاف عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "extra news"، كانت هناك محاولة لمساندة المسنين في المستشفيات، والدفع بسيارات لشفط المياه في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، ومحاولة توزيع البطاطين على المواطنين المتواجدين أثناء شفط المياه.وأشار إلى أنه بالرغم من أن أزمة الطقس كانت أقوى أزمة تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة، من حيث الأعاطيل، إلا أن الدولة استطاعت أن تتعامل معها وتنهيها خلال 24 ساعة، حيث كان هناك إجراءات استباقية وكانت الدولة سابقة بخطوة، والدليل استعادة الحياة مرة أخرى، والشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في تعامله مع هذه الأزمة.وأكد وجود تكاتف بين حزب مستقبل وطن وكل الأحزاب، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا في غرف العمليات المتواجدة في مقررات الأحزاب، بالإضافة إلى غرف العمليات التي شكلتها الوزارات المختلفة من الكهرباء أو الري والصحة، للإبلاغ عن أي مشكلة في أي مكان.