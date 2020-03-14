رئيس الوزراء يكشف أسباب تعليق الدراسة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، قائلًا إن القرار يأتي ضمن تفعيل السيناريو الثاني لمواجهة فيروس كورونا وهو ظهور الإصابات في أماكن مختلفة.وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، حضره وزير التعليم ووزير التعليم العالي ووزيرة الصحة، إن نقطة التحول مع التعامل مع الفيروس ظهرت مع المركب السياحي بالأقصر وأسوان، وكانت الإصابات محدودة في مكان واحد، لهذا لم يكن هناك داعٍ لاتخاذ قرار بتعليق المدارس.وأضاف: "نحن الآن في المرحلة الثانية، مع ظهور إصابات بصورة يومية، لكن ما زالت نسب الإصابات في إطار رقم محدود جدًا، ولأنه متواجد في أكثر من نقطة وأكثر من مكان كان لا بد أن نتحرك في المرحلة الثانية، وصدر الأسبوع الماضي قرار بتعليق الأنشطة والفعاليات التي ينتج عنها تجمعات".وأردف: "عندما ظهرت 3 أو 4 حالات في المدارس، تم اتخاذ القرار تعليق الدراسة".ولفت إلى أن عدد طلاب المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصري، لهذا صدر قرار إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين كإجراء وقائي واحترازي.وأوضح أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أي أماكن يحدث فيها أنشطة تعليمية، لأن الغرض هو الحد من الاختلاط.