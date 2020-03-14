التحقيق مع مراقبى حركة بالسكة الحديد فى اصطدام قطارى روض الفرج

تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ياسر عبدالحفيظ، المحامي العام الأول، التحقيق مع 4 مراقبى حركة بالسكة الحديد في تصادم قطارين بمنطقة روض الفرج.وواجهت النيابة المراقبين بأقوال قائدى القطارات 989 و991 والذين كشفوا أن المراقبين السبب فى التصادم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى مسرح الحادث بمزلقان النجيلى السبتية - خلف ورش السكة الحديد - بمنطقة روض الفرج، وتبين من خلال المعاينة توقف القطار رقم 991 القادم من أسوان - لسبب لم يكشف حتى الآن، واصطدام القطار رقم 989 به والقادم من ذات الوجهة، مما أدى إلى خروج العربة قبل الأخيرة من القطار المتوقف عن مسارها لتصطدم بعقار من طابقين يبعد عن حرم شريط السكة الحديدية بأمتار.وتبين أن الحادث قد أسفر عن إصابة عدد جارٍ حصره بدقة، منهم من تلقى علاجه بمعهد ناصر ومستشفيات الساحل والهلال وشبرا العام وخرج بعد تماثله للشفاء، وجارٍ سؤال باقى المصابين واستكمال إجراءات التحقيق.وكان تصادم قد وقع بين قطارى ركاب رقمى 991 و989 والقادمين من الصعيد فى اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، حيث تصادم القطار رقم 989 بالقطار رقم 991 من الخلف قبل مزلقان النجيلى.وقالت السكك الحديدية في بيان لها، إن القطار رقم 991 القادم من سوهاج للقاهرة كان محجوزًا في منطقة برج النجيلي لتسلم أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، وكان هناك بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية واصطدم به من الخلف مقدمة القطار رقم 989 القادم من أسوان إلى القاهرة، ما نتج عنه إصابة 13 بكدمات بسيطة، وتم نقلهم لمستشفيات معهد ناصر وشبرا العام والسكة الحديد.وانتقل وزير النقل المهندس كامل الوزير، إلى موقع حادث تصادم قطارى إمبابة، لمتابعة آثاره، وأمر بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث والتحفظ على سائقي القطارين.