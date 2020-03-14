في ذكراه الـ90.. «جوجل» يحتفي بالنحات الجزائري محمد خدة

يحتفي محرك البحث "جوجل"، اليوم السبت، بالذكرى التسعين لميلاد الرسام والنحات الجزائري محمد خدة، حيث ولد في 14 مارس لعام 1930، وذلك عن طريق تغيير شعار جوجل العالمي إلى صورة بألوان الزيت، مع وضع صورة لـ"خدة" وهو يرسم.ولد "خدة" في مستغانم، كانت طفولته مليئة بمظاهر البؤس والفقر، لذلك بدأ العمل طفلًا بإحدى المطابع لتأمين قوته وقوت والديه المكفوفين، ولم يتلق أي تعليم أكاديمي يؤهله لممارسة الفن التشكيلي، كما كان عصاميًا اقتحم الميدان بملكته وحسه الفني.بعد عمله في المطبعة، بدأ هوس الألوان والخطوط يلح عليه، فكانت بدايته مع الرسم الواقعي سنة 1947، حيث بدأ يرسم أولى لوحاته وهو في سن السابعة عشر ثم اضطر إلى الهجرة صوب فرنسا عام 1952، فكان يعمل بالنهار ويرسم بالليل، وفي باريس التقى شخصيات فنية وثقافية من جنسيات مختلفة، أسهمت في تشكيل رؤيته الفنية، وإثراء تجربته بعناصر جديدة، كما أتيح له أن يقيم معرضه الأول في قاعة "الحقائق" بباريس 1955.وبعد استقلال الجزائر 1962؛ عاد "خدة" إلى بلده لينظم في عام 1963 أول معرض بعنوان "السلام الضائع"، وقد ساهم في الحركة الثقافية طيلة مشاوره الفني بداية بمشاركته سنة 1964 في تأسيس الاتحاد الوطني للفن التشكيلي، وبتقلده لعدة مسؤوليات بوزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة وكذا المدرسة العليا للفنون الجميلة، كما أسس رفقة فنانين آخرين مجموعة "أوشام" في سبعينيات القرن الماضي، وأقام عدة معارض جماعية وفردية، آخرها كان في قاعة "السقيفة" سنة 1990 أي قبل سنة من وفاته.وطوال مسيرته الفنية الممتدة على مدى أكثر من أربعة عقود؛ رسم "خدة" العشرات من اللوحات الفنية، أغلبها موجود بالمتحف الوطني للفنون الجميلة بالعاصمة، والمتحف الوطني أحمد زبانة بوهران، ولدى الاتحاد الوطني للفنون الثقافية، إضافة إلى أنه استطاع ترك بصمته عبر مجموعة من الرسومات الجدارية منها منحوتته "نصب الشهداء" بمدينة المسيلة، وصمم زرابي مثل تلك التي تزين مطار الملك خالد الدولي بالسعودية.كما قام أيضًا عن طريق رسومه بتزيين كتب لأشهر الكتاب مثل ديوان "الوردة لجان سيناك" 1964، و"من أجل إغلاق نوافذ الحلم" لرشيد بوجدرة سنة 1965، و"العصفور المعدني" لـ الطاهر جعوط سنة 1982، وأيضا كتب للفرنسي جون ميشال والأيرلندي جورج برنارد.وتوفي محمد خدة في 4 مايو 1991 بالجزائر العاصمة عن عمر 61 سنة، بعد إصابته بسرطان الرئة.