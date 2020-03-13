تجدد سقوط الأمطار على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار خفيفة قبل قليل، على منطقة وسط وشرق الإسكندرية، مع انخفاض في درجات الحرارة.وقال مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن المحافظة استفادت من أزماتها السابقة وأدارت أزمة سوء الأحوال الجوية بطريقة نموذجية، من خلال أطقم وفرق عمل تابعة لكل المرافقة والأجهزة المختلفة، وعلى رأسها الصرف الصحي والتي تنتشر في جميع الأحياء وشوارع وميادين الإسكندرية.وأكد أن فرق العمل تتناوب ويتابع ذلك من خلال غرفة عمليات منعقدة على مدار الساعة في مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية اللواء محمود الشريف.وأوضح أن درجات الحرارة وصلت صباحًا إلى 17 درجة، ووصلت في منتصف النهار إلى 19 درجة، أما في المساء فوصلت إلى 11 درجة.