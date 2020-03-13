طبيب تجميل يحذر من انتقال «كورونا» عبر أجهزة الليزر

أصبح فيروس كورونا حديث العالم أجمع في الأيام الأخيرة بعد انتشاره بشكل سريع، واعتباره وباءا عالميا، ما جعل الكثير بتوخى الحذر تجاه كل شيء تفاديا لنقل المرض أكثر من ذلك، ولأن عيادات التجميل تستخدم أغلبية أجهزتها على الوجه، هناك تدابير وقائية أخرى تتخذ عند زيارة عيادات التجميل.لذلك قدم دكتور جراحة التجميل محمد زاهر، لـ"الدستور"، بعض النصائح للوقاية من فيروس كورونا داخل عيادات التجميل.ـ يجب على العملاء الذين يعانون من أعراض البرد كالزكام أو ارتفاع درجات الحرارة، أو السعال، تجنب الذهاب لمراكز التجميل، والخضوع لجلسة إزالة الشعر بالليزر، حيث أن استخدام هذه المعدات تعمل على انتشار الفيروس داخل المركز، حتى وإن لم تكن على علاقة بفيروس كورونا.ـ تتم جلسات إزالة الشعر في مدة لا تقل عن ساعتين، لذلك يجب على الأطباء والممرضين ارتداء الكمامات بشكل ضروري أثناء العمل، كذلك العملاء يفضل أن يرتدوا الكمامات أيضا.ـ يفضل استخدام القفازات أثناء المعالجة، نظرًا لوجود اتصال مباشر بالمراجع لفترة طويلة.ـ يجب الحرص على وجود جهاز لتنقية الهواء داخل غرف العلاج لتفادي حدوث أي عدوى.ـ كما نصح المصابين بالأمراض الجلدية أو بتقرحات أو جروح مفتوحة بعدم الخضوع لجلسات العلاج بالليزر أو إزالة الشعر، حيث يساعد هذا الأمر في دخول الفيروسات، وانتقال العدوى بشكل أسرع.ـ يجب تعقيم المعدات المستخدمة خاصة التي توضع على الوجه بصورة مستمرة لتفادى انتقال العدوى.