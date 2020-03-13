تطوير العشوائيات: «لا تجمعات للأمطار فى الأسمرات ونفتخر بذلك»

قال اللواء خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن التخطيط لأي مشروعات عمرانية جديدة تراعى فيه كميات المطر والسيول التي تحدث.وأضاف «صديق»، خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز»، من حي الأسمرات: «تعرض مثل باقي مناطق الدولة للأمطار والحمد لله لا يوجد لدينا تجمعات مياه، والصورة المبهجة جدًا هي أن الأهالي أنفسهم هم من يقومون بإزالة بعض التجمعات البسيطة بين العمارات ويوجد تعاون تام بين الحكومة والمواطنين».وتابع: «نفخر أننا نقدم شيء للمواطن المصري الذي يستحق ذلك، والناس تتحرك هنا بكثافة عالية وكأنه لا توجد أمطار».