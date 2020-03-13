أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، اليوم الجمعة، عن غلق طريق العين السخنة في الاتجاهين.واستعدت الإدارة العامة للمرورو برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بعد توقعات الأرصاد الجوية لموجة رياح شديدة محملة بالأتربة وهطول أمطار على الطرق، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة على كافة الطرق، وتعزيز التواجد المرورى الفعّال لأى طارئ، والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.وتنسق الإدارة العامة للمرور مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حركة الرياح أو هطول الأمطار على الطرق، لتجهيز رجال المرور على الطرق لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات، سواء أعطالا أو مصادمات، وتكثيف القوات على الطرق بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.واستعدت إدارة المرور لمواجهة سوء الأحوال الجوية على الطرق الرابطة بين المحافظات، وتناشد توخي الحذر على الطرق، ومنع السرعات أثناء القيادة بسبب زيادة الرياح المحملة بالأتربة التي يتوقعها خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المحملة بالرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانا، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق.