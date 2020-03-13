فتح طريقي أسيوط - سوهاج الشرقي والغربي

أعادت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الجمعة، فتح طريقي "أسيوط- سوهاج" الشرقي وكذلك الغربي، وذلك بعد تحسن حالة الرؤية، وانتظام حركة المرور بالطريق، وتم نشر الخدمات اللازمة بالطريق.وناشدت الإدارة، بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.