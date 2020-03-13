للجملة.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 13-3-2020

يقدم موقع "الدستور" اليوم الجمعة 13-3-2020 لقراءه نشرة يومية عن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة بكافة أنواعها في سوق العبور ومعدل ارتفاع أو انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة عن مستوى تعاملات أمس الخميس.





وتعتبر الخضروات التي تساهم في تقليل نسبة حدوث السمنة، كما أنها أيضًا مصدر مهم للفيتامينات والمعادن التي تساعد على امتصاص الحديد الذي بدوره يقي من فقر الدم، ومنها ما يحتوي على البروتين الذي يعوض عن تناول اللحوم.





وأيضًا الفاكهة لا يخلو منها منزلاً مصريًا حيث من خلال تناولها تساعد الجسم على توفير كميات كبيرة من الألياف التي تساعد على تقليل الكولسترول والدهون في جسم الإنسان وتساعد في الحفاظ على الجسم من ارتفاع ضغط الدم الذي يعاني منه أغلب الرجال والنساء.