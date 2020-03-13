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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

للجملة.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 13-3-2020

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:16 ص
جريدة الدستور
رغدة محمد
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يقدم موقع "الدستور" اليوم الجمعة 13-3-2020 لقراءه نشرة يومية عن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة بكافة أنواعها في سوق العبور ومعدل ارتفاع أو انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة عن مستوى تعاملات أمس الخميس.

وتعتبر الخضروات التي تساهم في تقليل نسبة حدوث السمنة، كما أنها أيضًا مصدر مهم للفيتامينات والمعادن التي تساعد على امتصاص الحديد الذي بدوره يقي من فقر الدم، ومنها ما يحتوي على البروتين الذي يعوض عن تناول اللحوم.

وأيضًا الفاكهة لا يخلو منها منزلاً مصريًا حيث من خلال تناولها تساعد الجسم على توفير كميات كبيرة من الألياف التي تساعد على تقليل الكولسترول والدهون في جسم الإنسان وتساعد في الحفاظ على الجسم من ارتفاع ضغط الدم الذي يعاني منه أغلب الرجال والنساء.

أسعار الخضروات اليوم 

نتيجة بحث الصور عن خضروات

1 -  الطماطم : تراوح سعرها من 2  إلى 4.25 جنيه.
2-  البطاطس : تراوح سعرها من 2 إلى 2.7 جنيه.
3-  البصل : تراوح سعره من 3 إلى 6 جنيهات.
4-  الكوسة: تراوح سعرها من 5 إلى 8 جنيهات.
5-  الفاصوليا : تراوح سعرها من 7 إلى 11 جنيهات.
6-  الباذنجان البلدي : تراوح سعره من 5 إلى 7 جنيهات.
7- الباذنجان الرومي : تراوح سعره من 4 إلى 6 جنيه
8- الباذنجان الأبيض : تراوح سعر من 6 إلى 8 جنيهات.
9- الملوخية : تراوح سعرها من 4 إلى 6 جنيهات.
10- الخيار تراوح سعره من 4 إلى 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة

نتيجة بحث الصور عن فاكهة

1 - برتقال بلدي: تراوح سعره من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
2- برتقال سكري: تراوح سعره من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
3- برتقال أبو سرة: تراوح سعره من 4 إلى 7 جنيهات.
4 - برتقال صيفي: تراوح سعره من 3 إلى 5 جنيهات.
5- يوسفي: تراوح سعر من 3 إلى 7 جنيهات.
6 - جريب فروت: سعره 5 جنيهات.
7 - عنب مستورد أصفر: سعره 15 جنيهًا.
8 - عنب مستورد اسود: سعره 15 جنيهًا.
9- تفاح أمريكي: تراوح سعره من 17 إلى 23 جنيهًا.
10 - تفاح لبناني: تراوح سعره من 16 إلى 18 جنيهًا.

وفي إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان مبارك، أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة الاستعداد التام على مستوى الجمهورية لاستقبال هذا الشهر الكريم المبارك عن طريق تنظيم معارض السلع المختلفة التي تضم الخضروات والفاكهة، مشيرًا إلى وجود ترتيبات كبيرة لدعم المواطنين من خلال هذه المعارض طوال الشهر الكريم وهو دورًا مجتمعمي هام للغرف التجارية.

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