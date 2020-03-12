سلوى خطاب: نسيت حواري مع غادة عادل في «مملكة إبليس»

قالت الفنانة سلوى خطاب، إنها حريصة جدًا على الالتزام بالسيناريو حتى لو حرف جر مكتوب في النص، خاصة مع الكاتب محمد أمين راضي، لأن حواره صعب.وأضافت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "عملنا سويا في العهد ونيران صديقة ومملكة إبليس، وبكون مستفزة جدا من المؤلف الذي يرسم لي شخصية يشعرني بالإبداع وأظل خلفها حتى أمسك خيوطها".وتابعت: "قعدنا 7 أشهر نعمل في مملكة إبليس وهذه فترة طويلة جدا، وخلال مشهد مع غادة عادل في لوكيشن بالحارة فجأة نسيت التمثيل وقعدت اسأل طيب هي الشخصية بعملها إزاي، وحواري كان جملتين وقعدت اسأل نفسي هو التمثيل بيكون إزاي، وعاتبت نفسي وهذا أمر لازم طبعا".