بسبب كورونا.. تأجيل حفل وائل كفوري في لندن

تأجل حفل الفنان اللبناني وائل كفوري، والذي كان مقررًا إقامته في لندن يوم 22 مارس، لموعد غير محدد بسبب فيروس كورونا.وتأتي بريطانيا في الترتيب الثاني بعد الصين في الدول الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا حتى أن شوارعها أصبحت شبه خالية، بسبب الحجر المنزلي الذي دعت إليه الحكومة.