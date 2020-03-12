مفقودون.. طفل تائه بأسوان يبحث عن أسرته

انطلاقًا من دور جريدة «الدستور»، خُصصت مساحة لمشاركة كل من فقد فردًا من عائلته، لنحاول الوصول إلى أكبر عدد أملًا في الوصول إليهم.هذا الطفل مفقود ويوجد حاليا لدى أحد المواطنين يسمى حسين التاجر بقرية سلامون مركز كوم أمبو محافظة أسوان.لذا نناشد من يتعرف عليه التواصل على رقم 01124599777.