رئيس وزراء كندا يكشف حقيقة إصابته بـ«كورونا»

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، أنه وزوجته الآن في العزل الصحي في انتظار اختبار نتيجة تحليل فيروس كورونا.وقال ترودو في أول تعليق له مساء اليوم عبر حسابه على تويتر، ردا على أنباء إصابته بكورونا "لدي بعض الأخبار الشخصية لمشاركتها اليوم، عادت صوفي (زوجته) مؤخرًا من حدث في المملكة المتحدة، وفي الليلة الماضية كانت تعاني من أعراض خفيفة تشبه الإنفلونزا".وأضاف "تشعر صوفي بتحسن الآن ولكن باتباع نصيحة طبيبنا، فإنها تعزل نفسها وننتظر نتائج اختبار فيروس كورونا (COVID-19)".