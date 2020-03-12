عقب تصادم قطارين.. السكك الحديدية تعلن إيقاف الرحلات بسبب الطقس السيئ

قررت هيئة السكك الحديدية في بيانها، اليوم الخميس، إيقاف جميع الرحلات على خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.وأشار بيان هيئة السكك الحديدية إلى حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة أخر ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، ونتج عن ذلك بعض الإصابات وجار المتابعة.وفي سياق متصل، قال مصدر مسئول فى هيئة السكة الحديد، إن حركة خط الوجة القبلي تشهد توقف نتيجة تصادم قطارى ركاب رقمى 991 و989، في اتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس.وأكد المصدر فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه على الفور انتقلت الطوارئ لموقع الحادث للتعامل الفوري مع الواقعة وتسيير حركة القطارات.