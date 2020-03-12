مدبولي: الرئيس وجه قطاعات الدولة بالاستعداد لأى ظروف فى الأمطار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع على مدار الساعة أزمة الأمطار، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه كل قطاعات الدولة بالاستعداد لمواجهة أي ظروف بسبب موجة الطقس التي تمر بها البلاد، موضحا أن القوات المسلحة مستعدة للتدخل حال الحاجة، والاستعداد من قبل وزارة الداخلية ورجالها من ضباط وأمناء شرطة وعساكر المتواجدين بكل مكان في الشارع.وأضاف خلال تفقده غرفة العمليات المركزية لمجلس الوزراء، منذ قليل، أنه يحيي كل العاملين، قائلا"فيه بايتين في الشارع، مروحوش بيوتهم"، موضحا أنهم موجودون ليخدموننا جميعا وتأدية واجبهم، مشيرا إلى أن الدولة وكل الوزارات والمسئولين والمحافظين موجودون على مدار الـ24 ساعة.ولفت إلى أنه يتابع الأوضاع، وكميات المياه المسحوبة في كل موقع، وأن غرفة إدارة الأزمات تعمل منذ يومين، بعدما كانت تعمل في الفترة الماضية في متابعة أزمة كورونا فقط.وأضاف "مدبولي"، أن المتابعة مستمرة في المناطق التي توجد بها كميات أمطار كثيفة، موضحا أن هذا الأمر سيؤدي لتخفيض ضغط المياه أو حتى قطعها بالكامل، للسماح بتصريف المياه في فترة سريعة.ودعا رئيس الوزراء الله أن تمر الأزمة الحالية على خير، موضحا أن الحكومة ستواصل العمل من خلال خلية عمل مستمرة، وستواصل تنسيق الجهود لمواجهة الأزمة وحل أي مشكلات بشكل علمي.