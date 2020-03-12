ضبط مسجلي خطر بـ «بانجو» وسلاح بدمياط
الخميس 12/مارس/2020 - 01:20 م
مريم جبل و عمرو المزيديطباعة
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول دمياط من ضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة القسم بمحافظة دمياط، سبق اتهامه فى عدد 5 قضايا ما بين " ضرب، سرقة، تبديد " وبحوزته (فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 500 جرام).
كما تم ضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 13 قضية " مخدرات، حريق عمد، ضرب، سلاح أبيض " وبحوزته (فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت واحد كيلو جرام،و مـبلغ مالي )، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.
كما تم ضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 13 قضية " مخدرات، حريق عمد، ضرب، سلاح أبيض " وبحوزته (فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت واحد كيلو جرام،و مـبلغ مالي )، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.