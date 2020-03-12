ضبط مسجلي خطر بـ «بانجو» وسلاح بدمياط

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول دمياط من ضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة القسم بمحافظة دمياط، سبق اتهامه فى عدد 5 قضايا ما بين " ضرب، سرقة، تبديد " وبحوزته (فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 500 جرام).كما تم ضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 13 قضية " مخدرات، حريق عمد، ضرب، سلاح أبيض " وبحوزته (فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت واحد كيلو جرام،و مـبلغ مالي )، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.