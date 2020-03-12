خانها زوجها فخدرته وقطعت «عضوه الذكري» في الإسكندرية

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالشروع في قتل زوجها عقب تخديره بقطع عضوه الذكري، عقابا له على تعدد علاقاته النسائية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي للكشف عليه وإعداد التقرير اللازم والعرض على النيابة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من مستشفى النيل، بوصول المدعو "ن. ع"، عامل بإحدى الشركات الحكومية، يعاني من نزيف شديد بسبب قطع عضوه الذكري.على الفور انتقل المقدم طارق الشناوي، رئيس مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين من التحريات قيام زوجته المتهمة "س. ح" 23 سنة، ربة منزل، بتخديره، وعقب التأكد من فقدانه الوعي قامت بإحضار سلاح أبيض "سكين المطبخ" وقطعت عضوه الذكري.أعد كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم، وألقي القبض على المتهمة، وبمواجهتها قررت بارتكاب الواقعة، وأنها من فعلت ذلك بزوجها انتقاما منه لتعدد علاقاته النسائية وخيانته، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.