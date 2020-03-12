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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إيران تهين موتى «كورونا» (فيديو)

الخميس 12/مارس/2020 - 07:28 ص
إيران تهين موتى «كورونا»
إيران تهين موتى «كورونا»
سناء إسماعيل
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عرضت قناة «العربية» مقطع فيديو يوثق إهانة إيران للموتى من ضحايا فيروس «كورونا»، حيث تقوم بتجهيز مقابر جماعية لهم ويتم إلقائهم بها دون مراعاة لحرمة الميت أو دفنة على الطريقة الإسلامية.

كما يكشف الفيديو سبب دفن إيران لضحايا الفيروس ليلًا وهو لإخفاء الرقم الحقيقي لأعداد الضحايا، والذي وصل لمرحلة الوباء بها، كما يرصد الأعداد المهولة للمواطنين المتواجدين داخل المستشفيات والتي فشلت في مدهم بالأدوية اللازمة للفيروس أو تجهيز حجر صحي لهم.

وكان سعيد نمكي، وزير الصحة الإيراني، قد غطى على فشل وزارة الصحة في احتواء الفيروس، بإطلاقه لقب شهداء على الضحايا، قائلًا: «ضحايا الفيروس شهداء بوصفهم نجومًا متلألئة في سماء الشهادة كالمدافعين عن حياة الوطن في فترة الدفاع المقدس».

يذكر أن إيران احتلت الترتيب الثالث عاليمًا في نسبة انتشار الفيروس والذي حصد الكثير من أرواح المواطنين وكذلك السياسيين وأصحاب المناصب العليا بها.

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