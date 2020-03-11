خبير: عدم دقة مصادر المعلومات حول «كورونا» مشكلة السوشيال ميديا

قال خالد البرماوي، الخبير في الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا، إن السوشيال ميديا بدأت تهتم بفيروس كورونا في بداية شهر فبراير الماضي.وأضاف خبير الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن حالة الترقب على السوشيال ميديا بدأت بمجرد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم وليس الصين فقط، لافتا إلى أن عدم دقة مصادر المعلومات حول فيروس كورونا تمثل مشكلة كبيرة على السوشيال ميديا.كما أوضح دور الحكومة في خلق الوعي لدى رواد السوشيال ميديا، متمثلة في سرعة نشر البيانات والمؤتمرات الصحفية حول مستجدات فيروس كورونا.وأشار إلى أن هناك 55 مليون مصري يتصفحون الإنترنت والسوشيال ميديا، موضحا أن 70% من الشعب المصري متواجد على السوشيال ميديا، والبعض ينتج محتوى قد يتضمن معلومات مغلوطة وينتشر بسرعة كبيرة.