أحمد يونس: حياتي تغيرت تمامًا بعد الأبوة

قال الإعلامي أحمد يونس، إن حياته اختلفت بشكل كبير بعد قدوم مولوده الأول، وهو من قام بتحجيم كل شيء في حياته وذلك منذ حمل زوجته به.وأضاف «يونس» خلال لقائه في برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر فضائية CBC، أن ابنه معاذ كلما كبر تتغير نظرته للحياة والأولويات في حياته، مؤكدًا أن هذا ما كان يفعله والده معه، ولكنه لم يفهم ذلك إلا بعد أن أنجب.وأوضح أنه كان بينه وبين والده فجوة كبيرة بسبب فارق السن الكبير بينهما، لهذا السبب حرص على أن يكون قريبًا جدًا من نجله ونزل لمستوى سنه.