السعودية تعلق عروض الأفلام في دور السينما بسبب «كورونا»

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة العربية السعودية، تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر للوقاية من فيروس كورونا.يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في السعودية، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وحرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.كما دعت المواطنين لتجنب المصافحة، والابتعاد عن التجمعات التي يزيد عدد الأشخاص فيها عن 50 شخص.