«الإسكان»: اتخاذ كل الإجراءات الاستباقية لمواجهة الأمطار الغزيرة

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاستباقية لمواجهة الأمطار الغزيرة، وهناك تنسيق كامل بين شركات المياه التابعة لوزارة الإسكان مع المحافظات المعنية، وهناك تنسيق كامل وترتيب جيد لاستقبال الأمطار.وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، أن شبكات الصرف الصحي تم تصميمها كي تتحمل الصرف الصحي المجمع من المنازل والوحدات السكنية وتكون مربوطة بوحدات الروافع ومحطات المعالجة، لافتًا إلى أن محطات المعالجة لها طاقة معينة وشبكات الصرف لها طاقة معينة.وأوضح أن شبكات الصرف في الشوارع غير مصممة لاستيعاب كميات مياه الأمطار الكبيرة، ولكنها مصممة لاستيعاب الصرف الصحي بـ15% زيادة على قدرتها الاستيعابية في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أنه في حال زيادة كميات المياه عن الـ15% من الطاقة الاستيعابية سنأخذ وقتًا لاستيعاب الشبكات لمياه الأمطار الكثيرة.