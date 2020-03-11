15 نصيحة لا غنى عنها للتغلب على العاصفة الترابية





ومن المتعارف عليه، أنه تزداد العواصف الرملية والترابية في فصل الربيع وبداية الصيف، حيث الطقس المتقلب.



ونستعرض في السطور التالية مشكلات صحية قد تسببها العاصفة الترابية، ومجموعة من النصائح لتفاديها، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو UNESCO).



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من هبوب عاصفة ترابية قد تعوق الرؤية خلال السير، حيث أعلنت عن طقس غير مستقر على كل الأنحاء غدًا، ونوّهت عن وجود أمطار غزيرة على بعض المناطق، قد تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية، ومتوسّطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا تصل لحد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء والصعيد.ومن المتعارف عليه، أنه تزداد العواصف الرملية والترابية في فصل الربيع وبداية الصيف، حيث الطقس المتقلب.ونستعرض في السطور التالية مشكلات صحية قد تسببها العاصفة الترابية، ومجموعة من النصائح لتفاديها، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو UNESCO).

العواصف



◘ مخاطر تسببها العواصف الترابية:

• تؤثر الأتربة بشكل كبير على الجهاز التنفسي، خاصة لمرضى الربو والأمراض الصدرية.

• تكمن خطورة الهواء الملوث والأتربة، فى تهيج الجهاز التنفسي، ما يتسبب في حساسية الأنف وانسداده.

• تؤدى إلى حساسية فى العين وانخفاض مدى الرؤية بشكل كبير.

• توقف النقل البري والجوي، وزيادة في حوادث السير. • تؤثر الأتربة بشكل كبير على الجهاز التنفسي، خاصة لمرضى الربو والأمراض الصدرية.• تكمن خطورة الهواء الملوث والأتربة، فى تهيج الجهاز التنفسي، ما يتسبب في حساسية الأنف وانسداده.• تؤدى إلى حساسية فى العين وانخفاض مدى الرؤية بشكل كبير.• توقف النقل البري والجوي، وزيادة في حوادث السير.

الطقس السيئ

◘ نصائح لحمايتك من الطقس السيئ:

• يفضّل عدم الخروج من المنزل لمَن يعانون من أمراض الربو، حساسية الصدر، وحساسية العين.

• إذا وجدت أنه لا بدّ من الخروج من المنزل، قم بوضع كمامات طبية أو منديل مبلّل بالماء ليساعدك على التنفس.

• الحرص على وضع نظارات شمسية لحماية العين من الأتربة.

• الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات التهابات طبيعية كـ «السّلمون، والتونة».

• تناول السوائل باستمرار كالماء والعصائر. • يفضّل عدم الخروج من المنزل لمَن يعانون من أمراض الربو، حساسية الصدر، وحساسية العين.• إذا وجدت أنه لا بدّ من الخروج من المنزل، قم بوضع كمامات طبية أو منديل مبلّل بالماء ليساعدك على التنفس.• الحرص على وضع نظارات شمسية لحماية العين من الأتربة.• الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات التهابات طبيعية كـ «السّلمون، والتونة».• تناول السوائل باستمرار كالماء والعصائر.

سائقى السيارات



◘ نصائح مهمة لسائقى السيارات:

• الحرص على وضع السرعة المنخفضة أثناء قيادة السيارة.

• إضاءة مصابيح السيارة وفي حال تعذر الرؤية عليك التوقف في أقرب نقطة.

• إغلاق جميع النوافذ بإحكام لعدم دخول الغبار والأتربة إلى السيارة. • الحرص على وضع السرعة المنخفضة أثناء قيادة السيارة.• إضاءة مصابيح السيارة وفي حال تعذر الرؤية عليك التوقف في أقرب نقطة.• إغلاق جميع النوافذ بإحكام لعدم دخول الغبار والأتربة إلى السيارة.

أتربة المنزل