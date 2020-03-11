حبس عامل لسرقته جوال ذخيرة من داخل فيلا بروض الفرج

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية باشراف المحامى العام الأول لنيابات، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة سرقة ذخيرة من فيلا بمنطقة روض الفرج، كما طلبت النيابة سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، تمكنوا من إلقاء القبض على عامل لسرقته جوال ذخيرة من فيلا بمنطقة روض الفرج، وحرر محضر بالواقعة.البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج وبصحبته القوة المرافقة بشارع الشبراوی دائرة القسم، تمكن من ضبط "و. خ"، 35 سنة، عامل، والسابق اتھامه فى 5 قضایا أخرھم 7520 لسنة 2016م الموسكى "نصب" وبحوزته جوال بداخله "66 طلقة خرطوش عیار 12 مم، شنیور، صاروخ كھربائي، مفك، سلاح أبیض "كتر".وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتھا من داخل فیلا كائنة بمنطقة شبرا منت مركز أبو النمرس جیزة بأسلوب "التسلق"، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، أمكن التوصل للمجنى علیه وتبین أنه یدعى "أ. م"، 57 سنة، مدیر شركة للأسلحة والذخیرة، وأن الفیلا ملك والده باستدعائه تعرف على المضبوطات واتھمه بالسرقة، وقرر بأنه لم یكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد وأضاف بأن الطلقات المضبوطة خاصة بسلاح ناري "بندقیة خرطوش ماركة بینلي عیار 12 مم"، والمرخص له تحت رقم 22952 بقصد الدفاع، جاري تحریر المحضر اللازم، والعرض على النیابة العامة لتولي التحقيق.