حجر سائق متهم بالتنمر على شاب صيني 24 ساعة

أمرت النيابة العامة حجز السائق المتهم بالتنمر على الشاب الصينى، أعلى الطريق الدائري، 24 ساعة لحين ورود التحريات، اليوم الأربعاء.وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات الفيديو التي سجلت الواقعة واستدعت الشهود، وكشفت التحريات أن السائق لاحظ قيام المجنى عليه بالسعال بشدة، فقام بإنزاله أعلى الطريق الدائري بمنطقة المعادى.ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على السائق المتهم بالتنمر على الشاب الصينى أعلى دائرى المعادى، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور أعلى الطريق الدائري بمنطقة المعادي، يرصد حالات مضايقة من السائقين لشاب صينى، حيث سخر منه البعض بقولهم: "كورونا كورونا".