حبس مالك نادٍ صحي تسبب في مصرع فتاتين بالنزهة

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، اليوم الأربعاء، حبس صاحب ناد صحي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الإهمال وإدارة مكان بدون ترخيص، مما تسبب في مصرع فتاتين في حريق النادي.تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا بنشوب حريق داخل ناد صحي "سبا" بالطابق الخامس بدائرة القسم، وانتقلت الحماية المدنية على الفور لموقع الحريق وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص عثر على جثتين لفتاتين، من العاملين بالمكان، اختناقا إثر الحريق، الأولى عروس، والثانية فلبينية عاملة بالنادي.