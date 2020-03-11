رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس مالك نادٍ صحي تسبب في مصرع فتاتين بالنزهة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:59 م
حبس
حبس
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، اليوم الأربعاء، حبس صاحب ناد صحي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الإهمال وإدارة مكان بدون ترخيص، مما تسبب في مصرع فتاتين في حريق النادي.

تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا بنشوب حريق داخل ناد صحي "سبا" بالطابق الخامس بدائرة القسم، وانتقلت الحماية المدنية على الفور لموقع الحريق وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص عثر على جثتين لفتاتين، من العاملين بالمكان، اختناقا إثر الحريق، الأولى عروس، والثانية فلبينية عاملة بالنادي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام حبيب يمنع شيرين من الغناء

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

وزارة الرياضة توضح مصير الدورى الممتاز بعد قرارات تعليق البطولات

العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

الصور

image description

تأثر البابا تواضروس في جنازة وقداس وداع الانبا صرابامون (صور)

image description

جامعة أسوان تحتفل بشهداء الوطن (صور)

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

الصحة: 60 مصابًا بكورونا.. وتعافى 27 حالة

الحكومة تحذر: «أمطار غير مسبوقة» خلال الأيام المقبلة

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

نصائح للأطفال وكبار السن لمواجهة العاصفة الترابية

منوعات

فيتنام تلغى دخول مواطنى 8 دول أوروبية

حظر الفعاليات الجماهيرية بروسيا

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

مقالات الرأي
لينا مظلوم
اِحزَن.. الصورة طلعِت وحشة
مؤمن المحمدي
معجزة القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
ادخلوا من الباب
ماجد حبته
توابع إذلال أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

غدًا.. ندوة عن الوقاية من «كورونا» بساقية بيفرلي

اليوم.. عبير عبدالعزيز توقع ديوانها «ما قبل البطيخ»

15 مارس.. مكتبة المستقبل تناقش فيلم «Ad Astra»

سعيد شحاتة: لن نترك اتحاد الكتاب لمجلس إدارته بعد الآن