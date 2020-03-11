فضيحة جديدة.. أردوغان هرّب 25 مليار دولار من ليبيا إلى تركيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد فضيحة جديدة لرجب طيب أردوغان، حيث اتهم اللواء أحمد المسمارى، المتحدث العسكرى للجيش الوطني الليبي، النظام التركي والنظام القطرى باستغلال الأزمة الليبية.وأضاف المسماري- خلال الفيديو- أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هرّب 25 مليار دولار من ليبيا إلى تركيا، منهم مليارا دولار تم تهريبها في الشهرين الماضيين، كما كشف عن مسئولية المخابرات التركية في اختطاف 650 ليبيًّا.وأكد أن قطر تدعم وتساعد تركيا في تهريب الإرهابيين إلى ليبيا، كما اتهم الدوحة بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية في المدن الليبية، مضيفًا أن هدف تركيا تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف جيرانها، مؤكدًا: "سنواجه بحزم الأطماع التركية القطرية".