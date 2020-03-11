بعد إلغاء البصمة.. «التنمية المحلية» تكشف إجراءات مواجهة كورونا

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار الوزارة بإلغاء البصمة الإلكترونية بديوان الوزارة، يتعلق بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تواصل منذ أيام مع مجموعة من المحافظات بشأن مجموعة من الإجراءات يتم عملها وكان من بينها البصمة الإلكترونية.وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، أن قرار إلغاء البصمة الإلكترونية يقلل من فرص الإصابة بالفيروس، كما تم إرجاء الاحتفالات التي بها كثافة عددية كبيرة على مستوى المحافظات، موضحًا أنه تم إصدار قرار بتطهير المساجد قبل وبعد صلاة الجمعة، والتأكيد على عملية التطهير المستمر في المساجد الكبيرة والعامة التي تشهد تكدسًا دائمًا من المصلين، وكذلك الكنائس، من أجل عمليات التطهير المستمرة.وتابع، أنه تم التواصل مع المجتمع المدني وجمعية الهلال الأحمر ومديريات الصحة ومديريات التربية والتعليم والجامعات في كل محافظة، بحيث يتم تطهير الدواوين العامة والوحدات المحلية بشكل مستمر.