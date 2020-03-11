«منتجي الخضر»: انخفاض أسعار البطاطس سببه عدم تحديد سعر ضمان

قال المهندس محمود الطوخي، رئيس جمعية منتجي الخضر والفاكهة، إن انخفاض أسعار البطاطس يرجع لعدم وجود سعر ضمان للمزارع وعدم وجود زراعة تعاقدية وتركها لسعر السوق، لتنخفض إلى جنيهان أو ترتفع لـ 8 جنيهات كما حدث العام الماضي، ولابد أن يكون هناك زراعة تعاقدية بين المزارعين والدولة.وأضاف الطوخي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن العروة الحالية المعروفة بـ"الكسر" من التقاوي، والتي زراعت في أكتوبر، بدأت في الحصاد، بينما عروة شهر يناير يتم حصادها بعد 3 أشهر، لافتا إلى أن مصر تزرع أكثر من 500 ألف فدان بطاطس، وتنتج أكثر من 7 ملايين طن بطاطس ونصدر في حدود 500 ألف طن بطاطس.