أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 11 مارس 2020
الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:51 ص
عبدالهادي أبوطالبطباعة
يعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.
وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:
أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة: سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24: 827 إلى 830 جنيهًا
عيار 22: 758 إلى 761 جنيهًا
عيار 21: 724 إلى 726 جنيهًا
عيار 18: 621 إلى 622 جنيهًا
عيار 14: 483 إلى 484 جنيهًا
عيار 12: 414 إلى 415 جنيهًا
الاونصة: 25733 إلى 25804 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5792 إلى 5808 جنيهًا
كيلو الذهب: 827429 إلى 829714 جنيهًا
ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر
الوحدة: السعر بالجنيه المصري
عيار 24: 833.92 جنيه
عيار 22: 764.44 جنيه
عيار 21: 729.70 جنيه
عيار 18: 625.45 جنيه
عيار 14: 486.46 جنيه
عيار 12: 416.96 جنيه
عيار 9: 312.72 جنيه
أوقية الذهب: 25935 جنيهًا
جنيه الذهب: 5838 جنيهًا
كيلو الذهب: 833923 جنيهًا
وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:
أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة: سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24: 827 إلى 830 جنيهًا
عيار 22: 758 إلى 761 جنيهًا
عيار 21: 724 إلى 726 جنيهًا
عيار 18: 621 إلى 622 جنيهًا
عيار 14: 483 إلى 484 جنيهًا
عيار 12: 414 إلى 415 جنيهًا
الاونصة: 25733 إلى 25804 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5792 إلى 5808 جنيهًا
كيلو الذهب: 827429 إلى 829714 جنيهًا
ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر
الوحدة: السعر بالجنيه المصري
عيار 24: 833.92 جنيه
عيار 22: 764.44 جنيه
عيار 21: 729.70 جنيه
عيار 18: 625.45 جنيه
عيار 14: 486.46 جنيه
عيار 12: 416.96 جنيه
عيار 9: 312.72 جنيه
أوقية الذهب: 25935 جنيهًا
جنيه الذهب: 5838 جنيهًا
كيلو الذهب: 833923 جنيهًا