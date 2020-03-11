أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 11 مارس 2020

يعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعيةالوحدة: سعر الذهب بالجنيه المصريعيار 24: 827 إلى 830 جنيهًاعيار 22: 758 إلى 761 جنيهًاعيار 21: 724 إلى 726 جنيهًاعيار 18: 621 إلى 622 جنيهًاعيار 14: 483 إلى 484 جنيهًاعيار 12: 414 إلى 415 جنيهًاالاونصة: 25733 إلى 25804 جنيهًاالجنيه الذهب: 5792 إلى 5808 جنيهًاكيلو الذهب: 827429 إلى 829714 جنيهًاثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصرالوحدة: السعر بالجنيه المصريعيار 24: 833.92 جنيهعيار 22: 764.44 جنيهعيار 21: 729.70 جنيهعيار 18: 625.45 جنيهعيار 14: 486.46 جنيهعيار 12: 416.96 جنيهعيار 9: 312.72 جنيهأوقية الذهب: 25935 جنيهًاجنيه الذهب: 5838 جنيهًاكيلو الذهب: 833923 جنيهًا